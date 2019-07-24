الثقافة الصينية في "قلب" دولة الإمارات‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفاءً بالثقافة الصينية وفنونها وإرثها الغني، أطلقت دولة الإمارات قبل أشهر عدة الأسبوعَ "الإماراتي- الصيني"، حيث اعتمدت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الأسبوع "الإماراتي - الصيني" ضمن أجندتهما السنوية.

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