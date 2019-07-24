لمحاربة "إيبولا".. إجراءات احترازية بمطارات ومنافذ إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أمير مان، وزير الصحة الإثيوبي، إن بلاده تكثف من إجراءاتها الوقائية في جميع المطارات والمنافذ الحدودية لمجابهة مرض "إيبولا" ومنع دخوله.

وأوضح مان في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هذه التدابير الاحترازية تركز أساساً على الرحلات المتوجهة إلى مدينة جوما في الكونغو الديمقراطية التي يتفشى بها الوباء، وسجلت معدلات عالية من الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

وأضاف أن الإجراءات الوقائية تشمل أيضاً مطار أديس أبابا الدولي، والمعابر الحدودية القريبة من الصومال والسودان وجنوب السودان، مشيراً إلى تنفيذ هذه التدابير الاحترازية بالتعاون مع الحكومات المحلية في إثيوبيا.

وأكد أن حكومة بلاده أرسلت إلى غرب أفريقيا 200 كادر صحي لمقاومة المرض في البلدان المتضررة، ما سيكسبهم خبرة واسعة في محاربة الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكونغولية أفادت، الجمعة الماضي، بأن عدد الوفيات الناجمة عن "إيبولا" تجاوز 1700 حالة، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ دولية" في الكونغو الديمقراطية، نتيجة تفشي الوباء.