شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إجراء عملية المياه البيضاء اسأل عن نوع العدسة..الدكتور أحمد المعتصم يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب على المريض الذي قرر إجراء عملية المياه البيضاء أن يتعرف على كيفية إجرائها، ويجب أن يستفسر عن نوع العدسة التي يتم زرعها بعد سحب المياه البيضاء من العين.. وذلك من أجل الوصول إلي أفضل النتائج بدون حدوث أي مضاعفات.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي عن أفضل أنواع العدسات المستخدمة في عملية المياه البيضاء ووظيفة كل نوع من هذه العدسات..

في بداية حديثه أوضح الدكتور أحمد المعتصم لـ ”الخليج 365” إن عملية المياه البيضاء تستغرق وقت بسيط للغاية من 5 دقائق إلي 10دقائق والمريض يكون مستيقظ تماما ونتحدث معه أثناء إجراء العملية، حيث يتم التخدير بشكل موضعي من خلال قطرات توضع على العين لا يشعرالمريض من خلالها بأي ألم، ويكون في كامل وعيه حتى الانتهاء من العملية تماماً.



4 مميزات لإجراء عملية المياه البيضاء 4 مميزات لإجراء عملية المياه البيضاء

وشدد الدكتور أحمد المعتصم على ضرورة تعرف المريض على نوع العدسات التي سيتم زرعها في العين بعد إجراء عملية المياه البيضاء من أجل الوصول إلي أفضل النتائج بعد العملية لأن هناك العديد من أنواع العدسات.



3 انواع للعدسات التي يتم زرعها اثناء عملية المياه البيضاء 3 انواع للعدسات التي يتم زرعها اثناء عملية المياه البيضاء

وأشار إلي أن هناك ثلاثة أنواع من العدسات وهي كالتالي:

- العدسات الأحادية البؤرة "المونوفوكال" وهي التي تجعل المريض يرى البعيد عنه بشكل أفضل ولكنها تحتاج إلي نظارة للقراءة بعد ذلك.

- العدسات متعددة البؤرة المالتيفوكال (Multifocal) وهي أفضل أنواع العدسات لأنها تتيح للمريض وضوح الرؤية البعيدة والقريبة في نفس الوقت، وبالتالي لا يحتاج المريض إلى نظارة للقراءة بعد العملية، وتعتبر هذه العدسات من أحدث وأفضل العدسات التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.

- العدسات الانكسارية توريك (Toric) وهي تناسب المرضى المصابون بالإستجماتزم والمرض الذين يعانون من عدم انتظام سطح القرنية، ويعمل على علاج الاستجماتزم.

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