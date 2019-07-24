اللوز الحل الصحي لتفتيت الدهون

نقرأ في كثير من الأحيان عن الحميات القاسية والتمارين الصارمة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. وغالبًا ما يحتوي جدول وجبات الحمية على أطعمة غير محببة ، هذا ما يجعل الحمية مهمة شاقة يصعب الالتزام بها.

لكن هل تعلمي أن المكسرات يمكن أن تساعدكِ على فقد هذه الدهون الزائدة؟ نعتقد دائمًا أن المكسرات غنية بالدهون، وبالتالي فإننا نميل إلى الابتعاد عنها. ولكن لديك الآن سبب للفرحة ، حيث أثبتت الدراسات أن اللوز يفتت الدهون و يساعد على تقليل الوزن.

1-اللوز غني بالدهون الجيدة

أول وأهم فوائد اللوز أنه غني بالأحماض الدهنية مثل أوميغا 9 وأوميغا 6 وأوميغا 3 ، وجميعها دهون صحية مطلوبة ومفيدة لجسمنا. على عكس الدهون المشبعة والتي توجد في الأطعمة السريعة وغير المعالجة وتؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة مثل انسداد القلب والسكتة الدماغية ، يحتوي اللوز على دهون غير مشبعة. تساعد هذه الدهون في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتعمل أيضاً على استقرار مستويات السكر في الدم والحد من تأثير الكوليسترول السيئ.

2. يحتوي على الألياف:

يحتوي جلد اللوز على كمية عالية من الألياف الغذائية ، مما يساعد على الهضم السليم للأغذية وحركة الأمعاء الصحية. إذا لم يتم هضم الطعام بشكل صحيح ، فإنه يؤدي إلى الحموضة والانتفاخ، وهذا بدوره يحول الأطعمة إلى دهون يتم ترسبها في الجسم ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط. وبالتالي من أجل الحصول على أفضل النتائج ، يجب أن تستهلك اللوز بالطبقة البنية الخارجية.

3. أفضل الوجبات الخفيفة

أحد فوائد اللوز هو أنها أفضل وجبة خفيفة يتم تناولها بين الوجبات. تحتوي على كمية كبيرة من الدهون غير المشبعة الاحادية البروتين والألياف والتي تساهم في الشعور بالشبع. تأكدي من تناول اللوز الكامل غير المملح أو المُعالج.

4. يقلل من دهون البطن:

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تريدين تقليل الدهون في البطن ، عليكِ تناول حص يومية من اللوز. تشمل فوائد اللوز نسبة عالية من البروتين تساعد في تعزيز كتلة العضلات، من ثم يرفع قدرة الجسم على حرق الدهون، خاصة المخزنة في منطقة البطن، وبالتالي تقليل الدهون في البطن.

5. غني بالعناصر الأساسية:

اللوز مليء بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم وفيتامين (هـ)، كما أنه يحتوي على مضاد للأكسدة. المغنيسيوم يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأكل عن طريق تعزيز الشعور بالامتلاء وهذا بدوره يساعد على الحفاظ على وزن الجسم.

فيما يلي بعض الطرق حول كيفية تناول اللوز لفقدان الوزن:

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1. احتفظي بحزمة من اللوز المحمص في مكتبك أو في حقيبتكِ تناوليها عند الشعور بالجوع.

2. أضفِ اللوز إلى وجبة الإفطار حتى تبقيكِ ممتلئة حتى وقت الغداء. يرش اللوز المفروم على الشوفان أو الحبوب.

3. يمكنكِ إضافة اللوز المفروم على المعكرونة أو السلطة.

4. إضافة اللوز إلى الآيس كريم أو الشوكولاته المفضلة لديكِ.

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