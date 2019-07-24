طريقة إعداد وتحضير كرواسان محشو بالنوتيلا والموز للفطور



مقادير

- الكرواسان : 4 قطع (بالزبدة / طازج)

- شوكولاتة نيوتيلا : 4 ملاعق كبيرة

- الموز : 2 حبة (مقطع دوائر) طريقة تحضير افتحي حبات الكرواسان ووزعي شوكولاتة النوتيلا فيها بكمية وافرة.

وزعي الموز المقطع وقدميها فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: فوائد الموز في محاربة العديد من الأمراض طريقة إعداد وتحضير مافن الموز بالكيت كات

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