طريقة إعداد وتحضير الكرواسان بنكهة التفاح والعسل



مقادير

- التفاح : 2 pcs (مقشّرتان ومقطّعتان)

- العسل : 50 gr

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان

- بهارات : نصف ملعقة صغيرة

- زبيب : ملعقتان كبيرتان

- عجينة الكرواسان : 6 pcs

- السكر الناعم : 60 gr (ذهبي)

طريقة تحضير

يمزج ملعقتان كبيرتان من العسل وعصير الليمون الحامض والبهارات المشكّلة والزبيب، في مقلاة توضع على حرارة عالية لمدّة 4 إلى 5 دقائق، وذلك حتى يصبح الزبيب طرياً. ثم، يوضع هذا المزيج جانباً حتى يبرد.

يحمى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية. تقطع عجائن "الكرواسان" إلى مثلّثات. وينقل إلى كل مثلث، ملعقة شاي من مزيج التفاح. ثم، تلفّ بصورة هلال، وتوضع على ورق الخبز.

تخبز لمدّة 10 إلى 15 دقيقة، حتى تصبح ذهبية.

لإعداد الوجه: يمزج السكر الناعم مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقتين صغيرتين من الماء الساخن، ثم يسكب هذا المزيج على وجه "الكرواسان" البارد.

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