طريقة إعداد وتحضير الأوزي مع ضلع الخروف



مقادير

- للحم :

زيت الذرة : فنجان صغير

لحم العجل : 1 كيلو (مفروم)

البصل : 2 حبة (صحيح / مقشر)

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

جوزة الطيب : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الليمون : 2 حبة (مجفف)

الحبة السوداء : ملعقة صغيرة (حبَّة البركة)

هيل : 4 حبات (صحيح)

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- للأرز :

الأرز : 1 كيلو

الماء : حسب الحاجة

- للضلع :

ضلع الخروف : قطعة (متوسِّط الحجم)

الجزر : 2 حبة (كبير الحجم / مقطَّعًا إلى شرائح)

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

القرفة : 2 عود

ورق غار : 3 أوراق

البازيلاء : كوب

ملح : 2 ملعقة صغيرة

فلفل ابيض : 2 ملعقة صغيرة

- للصلصة :

مرق اللحم : ملعقة صغيرة (بودرة اللحم / 50 غم)

نشاء الذرة : 2 ملعقة كبيرة

الماء : نصف كوب



طريقة تحضير

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1. للحم المفروم: يُسخَّن الزيت في قدر كبيرة، ويُضاف فرم لحم العجل إليها، مع البصل والملح والليمون المجفَّف والحبَّة السوداء والهيل والبهارات المشكَّلة والفلفل الأسود وجوزة الطيب والقرفة المطحونة، ويُحرَّك هذا الخليط لخمس دقائق، حتَّى الاستواء.

2. للأرز: يُضاف الأرز، مع التحريك لخمس دقائق، ويُصبُّ الماء حسب الحاجة. تخفَّض الحرارة، وتترك المكوِّنات تُطهى على حرارة خفيفة لربع الساعة. ثمَّ، تُغطَّى القدر، وتُدع على النار لعشر دقائق إضافيَّة.

3. للضلع: يُصبُّ الماء في طنجرة الضغط، ويُضاف ضلع العجل وورق الغار والملح والفلفل. يبقى ضلع العجل على النار حتَّى ينضج. عندئذ، تُفتح الطنجرة، فيُضاف الجزر إليها، مع البصل والقرفة. تُترك المكوِّنات على النار، حتَّى الغليان، فتُزال قطع اللحم ويترك المرق جانبًا.

4. للصلصة: يُغلى مرق اللحم في قدر صغيرة على النار، بعد إضافة بودرة اللحم إليه، وذلك حتَّى يغلي. يُذاب نشاء الذرة في الماء، فيُصب في القدر. تُخفق الصلصة جيِّدًا حتَّى بلوغ السمك المطلوب.

5. طريقة التقديم: يُسكب الأرز في طبق، يعلوه اللحم المفروم، فالضلع. وتُقدَّم الصلصة إلى جانب طبق التقديم. يُزيَّن الطبق بالصنوبر المقلي، والبازلاء والجزر المسلوقين.

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