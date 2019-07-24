القاهرة - لايف ستايل
مقادير
- ضلع الخروف : 1 كيلو وثلث
- صلصة الهويسين : 350 غراماً
- صلصة الزوزو : 200 غم
- الفاصولياء : 50 غم (صلصة الفاصولياء)
- البصل : 2 غرام (والثوم)
- سكر : 200 غم (أبيض)
- صلصة الصويا : 5 غرام (الخفيفة)
- ملح : 3 غم
- التوابل : 8 غم (مسحوق التوابل)
- خيار : 200 غم
- البصل الأخضر : 200 غم
- صلصة الفطر الجاهزة : 100 غراماً
- الثوم : 100 غراماً (صلصة)
- العسل : 200 غم
- صلصة تشيلي الحلوة : 100 غراماً
طريقة تحضير
1. ننقع قبل بليلة ضلع اللحم بصلصة الهويسين، والزوزو، والفاصولياء، والبصل والثوم، والسكر الأبيض، زصلصة الصويا الخفيفة، والملح، ومسحوق التوابل.
2. ثم نشوي اللحم لمدة 20 دقيقة.
3. نضع العسل لإضفاء النكهة والرائحة الطيبة، ثم نشوي اللحم من جديد لمدة خمس دقائق.
4. للتقديم: نزين الطبق بالخيار، والبصل الأخضر وصلصة الفطر، والثوم، والتشيلي الحلوة ويقدم طبق الضلع المشوي ساخناً.
قد يهمك ايضاً:
تعرفي على أهمية فوائد البصل وفقًا للدراسات العلمية
البصل" يُبطئ نمو وتطور الأورام السرطانية في الأمعاء
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير ضلع مشوي بالتتبيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.