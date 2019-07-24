طريقة إعداد وتحضير ضلع مشوي بالتتبيلة



مقادير

- ضلع الخروف : 1 كيلو وثلث

- صلصة الهويسين : 350 غراماً

- صلصة الزوزو : 200 غم

- الفاصولياء : 50 غم (صلصة الفاصولياء)

- البصل : 2 غرام (والثوم)

- سكر : 200 غم (أبيض)

- صلصة الصويا : 5 غرام (الخفيفة)

- ملح : 3 غم

- التوابل : 8 غم (مسحوق التوابل)

- خيار : 200 غم

- البصل الأخضر : 200 غم

- صلصة الفطر الجاهزة : 100 غراماً

- الثوم : 100 غراماً (صلصة)

- العسل : 200 غم

- صلصة تشيلي الحلوة : 100 غراماً

طريقة تحضير

1. ننقع قبل بليلة ضلع اللحم بصلصة الهويسين، والزوزو، والفاصولياء، والبصل والثوم، والسكر الأبيض، زصلصة الصويا الخفيفة، والملح، ومسحوق التوابل.

2. ثم نشوي اللحم لمدة 20 دقيقة.

3. نضع العسل لإضفاء النكهة والرائحة الطيبة، ثم نشوي اللحم من جديد لمدة خمس دقائق.

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4. للتقديم: نزين الطبق بالخيار، والبصل الأخضر وصلصة الفطر، والثوم، والتشيلي الحلوة ويقدم طبق الضلع المشوي ساخناً.

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