شكرا لقرائتكم خبر عن دايماً دموع.. دراسة تؤكد: البكاء يهدئ النفس وينظم معدل ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميعنا نعرف أنه لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب، لكن الأبحاث تشير إلى أن التخلص من بعض الدموع قد يكون مفيدًا لك.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نظرت دراسة استرالية إلى ما يقرب من 200 من المتطوعين الذين شاهدوا شريط فيديو حزينًا أو قبل غمر أيديهم في المياه الجليدية "اختبار التحمل".

وكان باستطاعة أولئك الذين بكوا أثناء الكليب أن يحافظوا على معدل تنفس ثابت أثناء اختبار القدرة على التحمل ، في حين أن تنفس المشاركين أصحاب العيون الجافة أصبح أكثر توتراً.

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يعتقد باحثون من أستراليا أن البكاء قد يساعد الناس على "تهدئة أنفسهم" ، وفي الوقت نفسه "تنظيم معدل ضربات القلب".ويعتقد أن هذا يحدث بسبب "التغيرات النفسية" التي تحدث عندما نذرف الدموع.

وقال الباحثون إن أحد الطرق الرئيسية للتفكير في البكاء هي التخلص من السموم أو إحداث نوع من التغير البيولوجي الذي يساعدنا على التعامل مع المواقف العصيبة أو المؤلمة".

وتم إجراء البحث من قبل جامعة كوينزلاند بقيادة ليا شارمان من كلية علم النفس.