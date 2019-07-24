شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التوازن الذى يحدث داخل الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التوازن هو قدرة الجسم فى الحفاظ على الحالة الداخلية للجسم مستقرة نسبيا، وجميع الكائنات الحية يجب أن تنظم بيئتها الداخلية لمعالجة الطاقة والبقاء على قيد الحياة في نهاية المطاف.







كيف تتم المحافظة على التوازن؟ كيف تتم المحافظة على التوازن؟

لماذا التوازن هو المهم؟ينظم جسم الإنسان على سبيل المثال، تركيزاته الداخلية من الهيدروجين والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ، وهي جزئيات مشحونة تعتمد عليها الخلايا في عملها الطبيعي، وفقا لموقع "Scientific American" تحافظ عمليات المعالجة أيضًا على مستويات الماء والأكسجين ودرجة الحموضة والسكر في الدم ، فضلاً عن درجة حرارة الجسم الأساسية.

تتمثل عمليات التوازن فى كيفية تخزين الطاقة وتغذية الخلايا والاستجابة للتحديات البيئية.

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تستمع العديد من الأنظمة التماثلية إلى إشارات استغاثة من الجسم لمعرفة المتغيرات الرئيسية خارج نطاقها المناسب، ويكتشف الجهاز العصبي هذه الانحرافات ويرجع إلى مركز التحكم ، وغالبًا ما يتمركز في المخ.

على سبيل المثال، يحافظ جسم الإنسان على درجة حرارة أساسية تبلغ حوالي (37 درجة مئوية)، وعند ارتفاع درجة الحرارة ، تصدر المستشعرات الحرارية الموجودة في الجلد والدماغ إنذارًا ، مما يؤدي إلى بدء سلسلة من التفاعلات التي توجه الجسم إلى العرق والاحمرار.

عند البرودة ، يستجيب الجسم من خلال الارتعاش وتقليل الدورة الدموية على الجلد، وبالمثل عندما ترتفع مستويات الصوديوم ، يخطر الجسم الكليتين بالحفاظ على الماء وطرد الملح الزائد في البول المركّز.

بعض العلماء يفترضون أن التوازن المثالي يوفر "خلفية هادئة" للخلايا والأنسجة والأعضاء للتواصل مع بعضهم البعض، ويفترض العلماء أيضا أن التوازن يجعل من السهل على الكائنات الحية استخراج معلومات مهمة من البيئة والإشارات بين أجزاء الجسم.