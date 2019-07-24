يوسف أوباما ثالث غيابات الزمالك في موقعة الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الزمالك، ومحمود صابر لاعب الجونة، لمدة 3 مباريات، وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه (نحو 300 دولار)، على خلفية أحداث مباراة الزمالك والجونة، الأحد، بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

وحصل يوسف أوباما على بطاقة حمراء مباشرة، لضرب المنافس بدون كرة والدخول في اشتباكات مع لاعبي الجونة، ومنهم محمود صابر الذي اشتبك مع لاعب الزمالك، ليحصل على بطاقة حمراء هو الآخر.

كما قررت لجنة المسابقات إيقاف أحمد ياسر ريان، لاعب الجونة، مباراة، لحصوله على الإنذار الثالث خلال اللقاء.

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وانضم أوباما إلى قائمة الغائبين عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تقام يوم الأحد المقبل، إلى جانب كل من محمود عبدالرحيم "جنش" حارس المرمى المصاب، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، بسبب وجود خلافات مع مجلس إدارة الزمالك حول عقده مع النادي.



وسجل طارق حامد ومحمود عبدالعزيز هدفي الزمالك، فيما سجل أحمد ياسر ريان ومحمود الشبراوي هدفي الجونة، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويفقد الزمالك تقطتين مهمتين في سباق الحصول على الدوري؛ حيث رفع رصيده للنقطة الـ69 بفارق 5 نقاط خلف الأهلي المتصدر؛ حيث يكفي الأخير الفوز على المقاولون العرب (الأربعاء) للتتويج رسمياً بلقب الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي، الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة قبل الأخيرة بالدوري المصري، على أن يلتقي الأهلي والزمالك، الأحد، في ختام مباريات المسابقة.