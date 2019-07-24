شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الولادة.. لماذا يجب أن تخضع المرأة لاختبار التهاب الكبد B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إذا تم تشخيص إصابة المرأة الحامل بالتهاب الكبد B ، فيمكن للأطباء اتخاذ خطوات لتقليل خطر انتقال العدوى إلى الجنين.

الأطفال الرضع الذين يصابون بالتهاب الكبد B أثناء الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة في الكبد في وقت لاحق من العمر وذلك وفقا لتقرير موقع مراكز السيطرة على الأمراض "CDC" .

توصيات الخدمات الوقائية الأمريكية (USPSTF) أكدت على ضرورة فحص جميع النساء الحوامل بحثًا عن فيروس التهاب الكبد B (HBV) في أول زيارة له قبل الولادة، مما أقرت الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد فحص التهاب الكبد B في جميع النساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى أيضًا".

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"لا يزال انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، سببًا مهمًا للإصابة بعدوى جديدة من التهاب الكبد B، لذا فإن الفحص قبل الولادة هو وسيلة لمحاولة التدخل مبكرًا في المرضى الذين يعانون من حمولة فيروسية عالية، ومن المحتمل أن يقلل من خطر انتقال العدوى أثناء الحمل.



ما هو التهاب الكبد B ما هو التهاب الكبد B

التهاب الكبد B هو عدوى فيروسية في الكبد، ينتشر عن طريق الاتصال بالدم المصاب أو سوائل الجسم، وهذا يشمل الدم المهبلي وإفرازات أثناء الولادة.

ينتقل فيروس HBV في المقام الأول عن طريق الاتصال الجنسي أو تعاطي المخدرات عن طريق الوريد، ولكن يمكن أيضًا انتقاله بين الأم والرضيع أثناء الحمل أو الولادة.

من دون علاج وقائي، تتزايد فرص انتقال العدوى للرضيع من آلام بنسبة تصل إلى 40٪، وقد تتسب عدوى التهاب الكبد B عواقب صحية دائمة، بما في ذلك "العدوى المزمنة ، تليف الكبد ، والسرطان".