شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حساسية الشمس وكيف تعرف أنك مصاب بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

على الرغم من أن الشمس تبعد حوالي 93 مليون ميل ، إلا أنه يكون لها تأثيرات كبيرة على البشرة، بمجرد التعرض لها بضع دقائق فقط تكفي لإحداث حروق بالجلد .

على مدار الوقت ووفقا لتقرير موقع "Healthline" يمكن أن يسبب التعرض للشمس التجاعيد والبقع الجلدية والسرطان، بل قد ومشاكل صحية أخرى تسمى حساسية الشمس.

الحساسية من أشعة الشمس هي الحلبة التى تصيب الجلد بنوع من طفح جلدي أحمر وحكة بعد قضاء وقت طويل فى الشمس.

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ماهى حساسية الشمسحساسية الشمس هو الحالة التى يتعرض فيها الجلد لردود فعل سلبية عند التعرض لأشعة الشمس، وتظهر عادةً كطفح جلدي أحمر وحكة، لكن الحساسية من أشعة الشمس يمكن أن تسبب أيضًا الألم وبقع على الجلد والقشور والبثور وخلايا النحل وأعراض أخرى في وقت مبكر بعد دقائق من قضاء الوقت في الهواء الطلق.

في حين أن الحساسية للشمس تبدو وكأنها نادرة ، إلا أن يصيب ما يصل إلى 20 ٪ من الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثى لذلك

وتعتبر النساء والأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، والذين لديهم تاريخ عائلي من حساسية الضوء المتعدد الأشكال، أكثر عرضة لخطر الإصابة بطفح جلدي من الشمس.

اطباء الأمراض الجلدية وفقا لتقرير الموقع يوضحون أن بعض الأدوية يمكن أن تجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس، والمضادات الحيوية الأكثر شيوعًا مثل التتراسيكلين ، الدوكسيسيكلين ، والميوسيسكلين الخاصة بعلاج حب الشباب ، لذا فإن أي شاب يحصل على مضاد حيوي لعلاج حب الشباب يجب أن يسأل طبيب الأمراض الجلدية عن كيفية حماية نفسه من الشمس.