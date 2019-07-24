شكرا لقرائتكم خبر عن التطور في طرق تكبير وتصغير الثدي بدون آثار سلبية..الدكتور أحمد السبكي يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثدي المرأة وتناسقه عنوان لجمالها وأنوثتها، وهناك الكثير من الفتيات والنساء أيضا يعانون من صغرحجم الثدي، مما يسبب لهم الإحراج وعدم القدرة على الظهور بشكل مثالي عند ارتداء الملابس، وهناك أيضا امراة تعاني من ترهل وكبر في حجم الثدي مما يسبب لها حرج بسبب عدم تناسق حجم الثدي مع الجسم.

الدكتورأحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح في التقرير التالي أحدث الطرق في تكبير وتصغير الثدي.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ " الخليج 365" إن تكبير الثديين لدى الفتيات شيء مهم جدا خاصة بالنسبة للفتيات اللاتي يتمتعن بجسم نحيف وبعد البلوغ استمرت لديهن مشكلة الثدي الصغير، لافتاً إن هناك طرق كثيرة لتكبير الثدي ولكن الأفضل الطرق السريعة والمتطورة للتكبير والتي تتم بدون جرح ظاهر أو بجرح تجميلي صغيرغير ظاهر حول الحلمة طوله حوالي 4 سم، وبعد التئام الجرح يأخذ لون الحلمة البني ويعطي شكل مثالي وبعد شهرين يختفي هذا الجرح تماما، ويظهر كأنه طبيعي.

وأشار أنه يراعي في تكبير الثدي أن يكون شكله طبيعي غير مبالغ به وألا يكون هناك تأثير سلبي على الإحساس أو بعد الزواج على الرضاعة.



4 مميزات للتطور في طرق تكبير الثدي

* الفرق بين زرعات السيليكون وحقن الدهون لتكبير الثدي:

وأكد الدكتور أحمد السبكي إن هناك كثيرون يربطون بين زرعات السيليكون القديمة والإصابة بأورام الثدي، ولكن جميع الأبحاث العالمية أثبتت إن هذا ليس حقيقي وخاطئ تماما، ولكن حتى زرعات السيليكون الحديثة تجنبت ذلك تماما وأصبحت الزرعات يتم وضعها خلف الثدي، بحيث تقوم برفع الثدي وعمل تكبير له بدون التأثير على الإحساس أو على الرضاعة، أو على القنوات اللبنية.

وأعلن إن هناك طريقة أخرى للتكبير وهي الأبسط، والتي تتم عن طريق حقن الدهون، حيث يتم شفط دهون ذاتية من المريضة، ويتم حقنها في الثدي، ولكن حقن الدهون له فترة زمنية فهو يستمر من 3 إلي 4 سنين، أما زرعات السيليكون تستمر إلي 10 سنوات ومن الممكن أن تمتد إلي نهاية العمر.



تكبير الثدي بزرعات السيليكون vs تكبير الثدي بحق الدهون vs

* أحدث الطرق المستخدمة في تصغير الثدي:

وفي سياق مختلف تحدث عن أحدث الطرق المتطورة في تصغير الثدي قائلا "تصغير الثديين فهو على العكس تماما، حيث كان في الماضي يتم من خلال جرح على هيئة حرف T المقلوب، ولكن الأن أصبح يتم بجرح طولي فقط تجميلي، يختفي أسفل الثدي، والثدي يكون ظاهر بدون أي علامات للجراحة على الإطلاق، بالإضافة إلي إعطاؤه شكل مثالي ويعيش العمر كله، وأثار الجرح تختفي في خلال 6 أشهر .

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