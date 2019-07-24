شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول إفريقية فقط تحقق هدف الصحة العالمية بالرجوع للرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت ثلاث دول إفريقية فقط الهدف العالمي للرضاعة الطبيعية الحصرية التى تعتبر مصدر لا مثيل له لتغذية المواليد والرضع ، بغض النظر عن مكان ولادتهم" ، وفقًا لما ذكره خبير صحي عالمي.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNEws”، تم تحديد الدول الثلاث ، "غينيا بيساو" و"رواندا" و "برينسيبي" ، في دراسة جديدة من معهد المقاييس الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن.

ووجدت الدراسة ، التي نُشرت اليوم في مجلة Nature Nature قبل الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس ، استمرار انخفاض معدلات انتشار الرضاعة في البلدان التي حققت تقدماً بشكل عام.

يلاحظ الباحثون أن العديد من الدول، بما في ذلك بوروندي ورواندا وأجزاء من إثيوبيا وأوغندا وزامبيا كانت من بين أعلى معدلات مستويات الرضاعة الطبيعية الخالصة في عامي 2000 و 2017.

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وكان لدى السودان "أعلى معدلات الزيادة وأكثرها اتساقًا" "نحو الهدف الحصري للرضاعة الطبيعية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) - الانتشار بحلول عام 2025 بنسبة لا تقل عن 50 ٪ على الصعيد الوطني.

وارجعت دراسة "العبء العالمي للأمراض" ، وهي الدراسة الصحية الشاملة السنوية، 169 ألف حالة وفاة للأطفال إلى قلة الرضاعة الطبيعية في عام 2017، أكثر من نصفهم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وعلاوة على ذلك ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن أن تؤدي زيادة الرضاعة الطبيعية إلى مستويات شبه عالمية إلى إنقاذ أكثر من 800 ألف شخص كل عام، معظمهم من الأطفال دون سن 6 أشهر. وتبحث الدراسة في معدل انتشار الرضاعة الطبيعية إلى مستوى المناطق الفردية والبلديات وتقارن التقدم المحرز في 49 دولة إفريقية.