شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم "رجل الكهف" أغرب أنواع الدايت و يسبب أمراض القلب.. أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجلة" Nesweek"، أن العلماء الذين درسوا مجموعة صغيرة من إتباع نظام رجيم "باليو" أو التى تسمى "رجل الكهف"، توصلوا لمادة مرتبطة بأمراض القلب، في أجسامهم، وفقا للدراسة قاموا بها .

حذر مؤلفو الدراسة، التى نشرت العام الماضي، حول الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، بما في ذلك "باليو"، من أن الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات غير آمنة، ويجب تجنبها.



رجيم رجل الكهف

علقت الدكتورة أنجيلا جينوني، المؤلفة الرئيسية للدراسة، في بيان لها: "يدعي العديد من أنصار رجيم "باليو"، أن النظام الغذائي مفيد لصحة الأمعاء، لكن هذا البحث يشير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بإنتاج مادة TMAO في الأمعاء، فإن رجيم" باليو "، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة القلب.

وقالت جينوني، إنها تعتقد أن نقص الحبوب الكاملة، يمكن أن يكون السبب، كما وجد أيضًا أن أعداد الأنواع البكتيرية المفيدة كانت أقل في مجموعات نظام "بايلو" أو "رجل الكهف"، المرتبطة بتناول الكربوهيدرات المنخفض، والذي قد يكون له عواقب على الأمراض المزمنة الأخرى ،على المدى الطويل.

وقالت الصحيفة، أن البحث الذي نشر في مجلة European Journal of Nutrition شارك فيه 44 شخصًا، قالوا أنهم اتبعوا النظام الغذائي "بايلو"، المعروف أيضًا باسم "caveman" ، لمدة عام على الأقل، و47 شخصًا تمسكوا إلى حد كبير بالنظام الذي أوصى به الأستراليين، أرادت الدكتورة أنجيلا جينوني من جامعة "إديث كوان"، وزملاؤها للتحقق مما إذا كانت المزاعم أن النظام الغذائي القديم يعزز صحة الأمعاء.

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الحبوب مهمة لنظام غذائى صحى

مستوحاة من ما يعتقد أن أسلافنا، الذين عاشوا في العصر الحجري القديم، ما بين 2.5 مليون إلى 10 آلاف سنة كان يتبعون هذا النظام، حيث يتميز بالكثير من اللحوم الخالية من الدهن، والأسماك، والفواكه، والخضروات، والمكسرات، والبذور، لكنها منخفضة في الأغذية التي تتطلب الزراعة، مثل منتجات الألبان، والحبوب، والبقوليات.

وأضافت الصحيفة، أنه في الدراسة الجديدة، تأهل المشاركون لمجموعة" بايلو"، إذ لم يتناولوا أكثر من وجبة واحدة يوميًا من الحبوب، ومنتجات الألبان.

فصل الباحثون الناس فى الدراسة إلى فئتين،الاولى كان النظام خالي من الحبوب والألبان،والثانية التى اتبعوا نظام بايلو، قام المؤلفون أيضًا بجمع معلومات عن عمر المشاركين، ونوع الجنس، والنظام الغذائي، ونسبة الدهون في الجسم، وقدم المشاركون عينة دم وعينة من البراز، حتى يتمكن الباحثون من فحص مكونات بكتيريا الأمعاء ، تم العثور على جميع المشاركين في نظام "بايلو" لديهم مستويات أعلى من بكتيريا تنتج "ثلاثي ميثيل أمين أكسيد " (TMAO) ، وهو مرتبط باللحوم الحمراء، ويعتبر علامة حيوية مرتبطة بأمراض القلب، كشفت إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2017، أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من "TMAO " ،زاد لديهم خطر الإصابة بنسبة 62 % من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومخاطر الوفاة بنسبة 63% عمومًا، وبالمقارنة مع المجموعة الضابطة، كان لدى مجموعة "باليو "، مستويات أعلى من هذه المادة" TMAO" في دمائهم، في المقابل، وأظهرت الدراسة، أن أولئك الذين يتناولون الحبوب الكاملة لديهم مستويات أقل من هذه المادة " TMAO".



الالبان ضرورية فى نظامك الغذائى

وقالت الصحيفة، في الولايات المتحدة الأمريكية يتوفى حوالي 610 ألف شخص، بسبب أمراض القلب كل عام، مما يشكل وفاة واحدة من كل 4 حالات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كتب مؤلفو آخر دراسة: "على الرغم من أن النظام الغذائى "بايلو "، من العصر الحجري القديم، يتم وصفه من أجل تحسين صحة الأمعاء، تشير النتائج إلى أن الالتزام طويل الأمد يرتبط بميكروبات الأمعاء المختلفة، وزيادة مادة TMAO"".



الاعتماد على اللحوم يستعد على افراز مادة تسبب امراض القلب

وقال الخبراء، اكتسب هذا النظام شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث يعتقد البعض أن النظام يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن، وتجنب حالات مثل أمراض القلب والسكري، لكن الخبراء يشعرون بالقلق من آثار الاستغناء عن الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، والتي يخشى أن تؤدي إلى نقص التغذية، والمشاكل المتعلقة بعدم تناول ما يكفي من الألياف، وفي الوقت نفسه، تم ربط الكثير من اللحوم بأمراض القلب والسكري.