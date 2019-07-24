شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار (vapes) .. هل السجائر الإلكترونية آمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثير من الناس أن السجائر الإلكترونية وتسمى أيضًا (vapes) هي بديل آمن للسجائر التقليدية، ولكن مع صدور تقرير حديث من الجراحين في الولايات المتحدة تم وصف استخدام السجائر الإلكترونية بأنها "مصدر قلق كبير للصحة العامة".

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى WebMD”، “أبلغت إدارة الأغذية والعقاقير FDA عن زيادة مزعجة في استخدام السجائر الإلكترونية بنسبة 900٪ بين طلاب المدارس الثانوية من عام 2011 إلى عام 2015.

كيف تعمل السجائر الإلكترونية؟

السجارة الإلكترونية مدعومة ببطارية ليثيوم قابلة للشحن، وبدلاً من حرق التبغ ، يتبخر السائل الإلكتروني في غرفة تسخين عندما يستنشق المستخدم.

تحتوي خرطوشة السائل القابلة للاستبدال على النيكوتين الممزوج بقاعدة (عادةً البروبيلين جليكول) ، إلى جانب النكهات والمواد الكيميائية، وغالبًا ما يحتوي الطرف على مصابيح LED تحاكي توهج سيجارة مشتعلة.

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وتتوفر السجائر الإلكترونية بنكهات مثل الكرز والحلوى القطنية ، ويُسمح بالإعلان عنها على شاشات التلفزيون ، مما قد يزيد من جاذبيتها للأطفال والمراهقين.

هل هي آمنة؟

يدعي أنصار السجائر الإلكترونية أنهم أكثر أمانًا من التدخين لأنهم لا تحتوى على أكثر من 60 مادة كيميائية تسبب السرطان في دخان التبغ.

ولكن لا تزال e-cigs تقدم مواد كيميائية ضارة، بما في ذلك النيكوتين، وهي المادة التي تسبب الإدمان في السجائر.

وتبين الدراسات أن العلامات التجارية التي تدعي أن السجائر الاليكترونية "خالية من النيكوتين" غير كاملة لأنها تحتوي على كميات ضئيلة.