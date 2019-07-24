علمي ابنتك تخطي الشعور بالإخفاق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 12:29 مساءً - إن الفشل هو أكبر مُحفّز على النجاح، وأغلب النماذج الناجحة التي نراها في حياتنا -إن لم يكن كلها- نماذج فشلت مرةً أو اثنتين على الأقل حتى حقَّقت النجاح الذي وصلت إليه في النهاية، إذًا "الفشل بداية الطريق الصحيح"، وهذه قاعدة أساسية ساعدت الكثيرين في الانتصار على ظروفهم وفشلهم، وقهر الصعوبات، وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، إذ يُعدُّ هذا الشعور المُحبط أكبر مُحفّز لكل شخص على النهوض والتحدي مجددًا.

يقدِّم خالد صائم الدهر، مدرب التنمية البشرية، نصائحَ للفتيات، ولتتطلع عليه الأمهات، لقهر الفشل وتحدي النفس للفوز بالمراد، فيقول: في البداية أود أن أشير إلى أن مَن يخشَ شيئًا سيجده أمامه، وهذا ما يؤكده المثل الشعبي الشهير "اللي يخاف من العفريت يطلع له"، وكذلك فإن الذي يخشى الفشل أو الخسارة –حتمًا- سيخسر.

وأضاف: في علم الطاقة أي شيء تفكر فيه سيفكر فيك، بالتالي إذا فكرت بصدق وإيمان وثقة بالله في النجاح في أي معترك في الحياة، سيفكر النجاح فيك كذلك، وستجد نفسك وقد تجاوزت ما أنت مُقبِل عليه دون أن تشعر.

بعض النصائح إليكِي عزيزتي المراهقة قبل الخوض في أي تجربة جديدة:

- ثقي بقدراتك، وبأنه لن يقف أمامك أي عائق للنجاح، فأنتِ مَن يصنع فرصته بيديه، وإذا كنت تنتوين استكمال ما بدأتِه، فعليكِ وضع هدفكِ أمام عينيك لتحقيق ما تريدين.

- ستحققين ما تريدين من أهداف حتى لو فشلتِ مرات عدة، فهي في النهاية فرص وتجارب ستتعلمين منها.

- "الممكن للعالم ممكن لك"، طالما أن هناك أشخاصًا حققوا النجاح في مجالكِ نفسه، إذًا تستطيعين فعل ذلك أيضًا.

- التحضير الجيد والقراءة، ومتابعة كل جديد في مجالكِ، يجعلكِ أكثر قوة وعلمًا وثقة.

- مارسي التخيُّل بشكل يومي قبل النوم وأنتِ مسترخية، وسيتحقق ما تتخيلينه؛ "بمعنى تخيَّلي أنك خُضتِ التجربة، وقدمتِ أفضل ما عندك، ونلتِ إعجاب اللجنة"، وكرري ذلك يوميًا لمدة أسبوع على الأقل، وسوف تشاهدين نتائج لا تُصدَق.

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- كرِّري مقولة "أنا أستطيع"، وفي كل مرة بصوت أعلى، وبصوت أعلى وأعلى "نعم أنا أستطيع"، وستشعرين بالفرق. ستجدين نفسكِ أكثر ثقة.

- النفس البشرية تخضع لثلاثة عوامل: "الفكر، والمشاعر، والسلوك"، فإذا فكَّرتِ بشكل إيجابي، فسيكون شعوركِ إيجابيًا، بالتالي سيصبح سلوكك إيجابيًا أيضًا "بمعنى إذا فكَّرتِ، وحدَّثتِ نفسكِ بأنكِ قادرة، ولديكِ موهبة، فسيكون شعوركِ كله ثقةً في النفس، بالتالي سيصبح سلوككِ كذلك، وستتجاوزين أي مصاعب.

- تقبَّلي فكرة الفشل، واعتبريه تجربةً يجب التعلم منها، واجتهدي للوصول إلى النجاح، فهذا أفضل بكثير من البكاء على اللبن المسكوب. فهذا يؤهلك للتجارب التالية بالحصول على بعض الخبرات البسيطة التي تعينك على النجاح في التجربة التالية.

- قراءة قصص المشاهير تفيد كثيرًا؛ ففيها عِبرٌ وتجارب غنية، سواء على مستوى الفن أو الأدب أو أي مجال آخر.

- لا تخجلي من طلب يد العون من المقربين منكِ إذا وجدتِ هذا الأمر يساعدكِ.

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