ما هي أعراض الحمل في الشهر التاسع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 12:29 مساءً - وصلت للشهر الأخير من الحمل ,أصبح قدوم المولود قريباً، ولذلك فما هي المشاعر التي تنتابك غير القلق؟، بالتأكيد لا شيء سوى اللهفة لرؤية الصغير، وليس معنى ذلك أن تهملي صحتك، فتعرفي على أهم أعراض الحمل في الشهر الأخير مع الدكتور محمود عيسي _ إستشاري النساء والولادة_ وهي كالتالي:

حجم البطن في الشهر التاسع:

يكبر حجم البطن بسبب كبر حجم الجنين الذي يصل إلى ثلاثة كيلو غرامات، وفي بعض الأحيان يصل إلى أربعة كيلو غرامات، ما يشعرها بالألم في الظهر والساقين لان كل زيادة في وزن الجنين تعني زيادة السوائل حوله لحمايته.

حركتك في الشهر التاسع :

تشعرين بصعوبة الحركة

حرقة المعدة :

تقل رغم كبر حجم الجنين، لأن الجنين يتخذ وضعية النزول لأسفل.

آلام الظهر :

من الطبيعي أن تشعري بآلام في أسفل البطن وكأن بطنك سوف يتمزق، وهذه النخزات تكون بسبب ضغط الجنين لأعلى فرأسه يكون للأسفل.

تشققات البطن والحكة :

الحكة في البطن تشعرين بها ويجب عدم الحك بالأظافر، ولكن بباطن الكف، حيث تظهر التشققات على البطن بسبب زيادة وزن الجنين.

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الإفرازات :

في الأيام الأخيرة من الشهر تشعرين بخروج سائل على شكل مخاط ممزوج بالدم وﻳﻌﻤﻞ كسدّادة ﻟﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ. وهو يدل على وجود توسع في عنق الرحم وأنك تقتربين من الولادة خلال ثلاثة أيام.

التبول في الشهر التاسع من الحمل:

تزداد مرات التبول في الشهر التاسع بسبب ثقل وزن الجنين وضغطه على الحوض والمثانة، ويكون الأمر طبيعياُ ما لم يصاحبه حرقة في البول.

ماعلى الحامل مراعاته في هذا الشهر:

يجب مراعاة التصوير عند الطبيب كل أسبوعين للاطمئنان على كمية السائل حول الجنين، لأن فقدان السائل دون توسعات عنق الرحم يشكل خطراً على حياة الجنين.

يجب أن تمارس رياضة المشي لأنها تسهل الولادة.

أما الأعمال الثقيلة فيجب أن تبتعد عنها فهي بحاجة للقوة لكي تمر بمرحلة الطلق.

يجب أن تشرب السوائل بكثرة وتكثر من تناول التمر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم حيث يسهل الولادة ويلين الرحم ويساعد في خروج المشيمة بسرعة.

يجب أن تبتعد عن الإمساك في هذا الشهر وتكثر من الشوربات والفواكه والخضار.