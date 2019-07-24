صحة ورشاقة

فاكهة موسمية  فوائدها للحامل والجنين والطفل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يوليو 2019 12:29 مساءً - في أواخر الصيف، وأوائل الخريف، ننتظر متعة تناول الفاكهه الموسمية التي تنضج بين هذين الفصلين، ونضمن حلاوة طعمها، ونقدمها لأطفالنا من دون تردد، وهي بالمقابل تحتوي على مواد غذائية قيّمة، تزود العائلة بما يحتاجه أفرادها من فيتامينات. 

د. لمى النائلي، اختصاصية التغذية والصحة، من مركز wellness By Design ...تكشف لك عن أهم الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الفاكهة :

 

العنب :

Autumn, Grapes, Grape, Vine, Fruit, Winegrowing

• يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

• يحتوي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز، ما يجعله من الفواكه العالية السعرات الحرارية.

• يحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم، ويروي العطش في فصل الصيف.

• يفيد في زيادة فرص الحمل.

• يمنع حدوث الدوالي لدى الحوامل.

• يخلص من الانتفاخ، ويمنع الإمساك، ويحسن الهضم.

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• ينشط الدورة الدموية.

• يمنع تجمع السوائل في الأطراف

• يقوي مناعة الجسم وينظم مستوى السكر.

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• يقلل من نسبة الكولسترول الضار في حال تناولت الحامل الأطعمة الدهنية.

Girl, Roses, Red, Wreath, Flowers, Beauty

• يزيد الحيوية والنشاط، ويعطي رونقاً للبشرة.

Grapes, Green, Fruit, Fresh, Bunch, Sweet, Ripe

• يساعد على تنظيف الكبد ويخلص من السموم.

• يحمي من تساقط الشعر في فصل تزيد فيه الإفرازات الدهنية

 

المانغو :

Mango, Tropical Fruit, Juicy, Sweet, Vitamin C, Healthy

1 - غنية بمضادات الأكسدة، وحمض الفوليك وفيتامينات A  و CوB6 والحديد والبوتاسيوم، ما يسهم في جعل النظام الغذائي مكتملاً، لكن الإكثار منه يسبب الضرر.

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2. تساعد على زيادة عدد كريات الدم الحمراء، لغناه بالحديد

Mango, Hd Mango, Mango Fruit

3. تحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على نمو الجنين.

Mango, Mangoes, Fresh, Fruit, Fruits, Yellow, Orange

4. غنية بالألياف الضرورية للتخلص من الإمساك.

Mango, Slice, White, Yellow, Isolated, Cut, Fruit

5. تحتوي على فيتامين «أ» الذي يفيد في تطوير عظام وأسنان الطفل، كما تساعد على تقوية الإبصار للعيون.

6. تخفف، أو تمنع حصول تسمم الحمل بسبب غناها بالمغنيسيوم.

 

المشمش :

Apricots, Sugar Apricots, Fruit, Fruits, Sweet, Fresh

1. غني بالألياف مثل البكتين والسليلوز الذي يسهل عملية الهضم.

2.  يمنع نقص الحديد.

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3. غني بالمغنسيوم والبوتاسيوم الذي يحسّن أداء الدماغ.

Eyeball, Vision, Retina, Eye, Green, Creepy, Stare

4. غني بالبيتا كاروتين وفيتامين أ الذي يحمي شبكة العين وصحتها.

5.  يحافظ على صحة الجلد.

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6. يحتوي على البوتاسيوم الذي يسيطر على ضغط الدم.

7. غني بالزيوت العطرية التي تُحسّن صحة جلد لطفل الحساس.

8. غني بالكالسيوم المهم لنمو عظام الطفل.

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9. غني بفيتامين ب١ و ب ٢ الذي يساعد عَلى تقوية الأعصاب.

 

الرمان :

Pomegranate, Fruit, Seeds, Food, Fresh, Organic

يمنع الإمساك، ويقي الحامل من الالتهابات

Fetus, Placenta, Umbilical Cord, Pregnancy, Embryo

يحمي الجنين من العيوب الخلقية، ويحافظ على وزن الحامل.

يزيد من نسبة الحديد، ويقوي أسنان الحامل والجنين.

Pomegranate, Open, Cores, Fruit, Fruits, Red, Vitamins

يحتوي على سعرات حرارية كافية لإمداد الجسم بالطاقة.

لا يفضل تناول قشور الرمان على شكل عصير أو مغلي أو مسحوق.

 

التفاح :

Apple, Diet, Female, Food, Fresh, Fruit, Girl, Hand

يحمي من الإمساك، ويقلل من الغثيان.

يحمي الجنين من الإصابة بمرض الربو.

يخلص الحامل من شد عضلات الساق لاحتوائه على البوتاسيوم.

Immune System, Defense, Infection, Antibodies

يفيد في بناء أنسجة الطفل، ويقوي مناعة الأم والجنين.

يحسن وظائف الرئة لدى الجنين، وهو أفضل علاج للسعال.

 

البطيخ :

Heart, Watermelon, Red, Fruit, Summer, Fresh, Sweet

يقلل من الغثيان ويقلل من تشنج العضلات.

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يقلل منحموضة المعدة.

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يحمي من تسمم الحمل ويدعم بصر الجنين.

Watermelon, Woman, Fruit, Food, Girl, Fresh, Summer

يعمل على حفظ توازن الجسم لغناه بالبوتاسيوم.

يقلل من حدوث الالتهابات المزمنة.

يقدم فوائد لبشرة الحامل وشعرها 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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