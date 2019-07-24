تجنب ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر طبيب العيون الألماني تيم بيمه من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة لأنها قد تتسبب في إصابة العين بالتهاب خطير، لهذا نصح بارتداء نظارة سباحة بدلا منها.

وأوضح أن العدسات اللاصقة قد تتشبع بالماء وتمتص ما بها من جراثيم أو مواد كيميائية كالكلور مسببة الإصابة بالتهاب القرنية، الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالنظر.

وتتمثل أعراض التهاب القرنية في تورم القرنية وتدهور الرؤية واحمرار العين وتشنجات الجفن والشعور بوجود جسم غريب في العين والألم الشديد والحساسية ضد الضوء وزيادة الإفرازات الدمعية، لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة.