ملكة جمال أميركية تربط بين تجريدها من لقبها والإسلاموفوبيا

واشنطن- لايف ستايل
أعلنت المؤسسة المسؤولة عن تنظيم مسابقة ملكة جمال أميركا، تجريد كاثي تشو من لقب ملكة جمال ولاية ميشيغان، وذلك على خلفية نشرها تعليقات اعتبرها كثيرون مسيئة وعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت تشو عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تغريدة قالت فيها: "لقد اتهمني المسؤولون عن تنظيم المسابقة بأني عنصرية وأعاني من الإسلاموفوبيا".
وأضافت تشو أن تجريدها من اللقب يعود إلى رفضها ارتداء الحجاب في عام 2018، فضلا عن تغريدات أخرى مثيرة للجدل عن السود والعنف الذي يمارسونه باستخدام السلاح.
ويعرف عن تشو حسب موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية، تأييدها الكبير للرئيس دونالد ترامب، علما بأنها طالبة بجامعة ميشيغان، ومعلقة سياسية على بعض المواقع.
وأثارت تشو الجدل بعدما رفضت دعوة لارتداء الحجاب على سبيل التجربة، وعلقت في تغريدة أن ارتداء الحجاب يمثل اضطهادا للنساء.
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