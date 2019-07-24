تعرف علي أغرب تقاليد الزفاف حول العالم

يعتبر حفل الزفاف لدى الشرقيين اليوم الذي تتوج فيه الفتاة وكأنها ملكة تظهر بأجمل طلة وتختار أجمل فستان أبيض لتظهر وكأنها أجمل أميرة لحين وصول أميرها إلا أن تلك العادات تختلف حول العالم من بلد لأخرى.

حسب ما ورد في موقع "lolwot" أن لكل دولة حول العالم تقاليدها في الزفاف بغض النظر عن الفستان الأبيض و البدلة و الولائم :

-إسكتلندا

من أغرب العادات المتوارثة في اسكتلندا تغطية العروس بالزيت والقمامة و بعض الشحوم كأنه تتمرن لمعرفة قدرة إحتمالها لمشقات الزواج.

- جزيرة بورينو شرق آسيا

من العادات و التقاليد المتبعة في تلك الجزيرة عدم ذهاب العريس أو العروس للحمام في أول أيام الزواج ، ليستمتعا بأكبر وقت مع بعضهما.

-احدى الجزر بماليزيا

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يشترط على الزوج إحضار سن للحوت ،حيث أنه من أهم تقاليد الزواج هناك أن تعارك أشرس المخلوقات و تسرق منه أحد أسنانه.

-إيرلندا

تظل العروس حافية طيلة حفل الزفاف ،تقول الأسطورة أن العروس يجب أن تكون حافية القدمين حتى لا تأكلها الجنية أو تعكر صفو الزواج.

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