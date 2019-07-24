تعرفي على 5 علاجات طبيعية للبثور في المنزل

تظهر البثور في مراحلة مختلفة من العمر، وتفسد مظهر البشرة مسببة اضطرابات نفسية في كثير من الأحيان لصاحبها.

وبدلاً من استخدام الأدوية والعقاقير الكيماوية لعلاج البثور وحب الشباب، هناك بعض العلاجات الطبيعية المتوفرة في كل منزل، والتي يمكنها أن تخلصك من مشكلة البثور دون ترك آثار على البشرة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- زيت شجرة الشاي

لمنع ظهور حب الشباب، يمكنك إضافة قطرة من زيت شجرة الشاي إلى المنظف الذي تستخدميه بشكل منتظم، فهذا الزيت يعمل أيضاً بشكل جيد للتخلص من الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء.

2- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر معروف بخصائصه المضادة للالتهابات. أضيفي ملعقتين كبيرتين من أوراق الشاي الأخضر إلى كوب من الماء، واتركيه لمدة 10 دقائق. بعد ذلك اغمسي قطعة من القطن في الشاي وضعيها مباشرة على المناطق المصابة واتركيها لمدة 10 دقائق.

3- بياض البيض

البيض يساعد على شد الجلد، امزجي بياض بيضة مع العسل، وضعي الخليط على وجهك، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله.

4- خل التفاح

خل التفاح يحتوي على خصائص المضادات الحيوية التي تدمر البكتيريا المسببة لحب الشباب. اخلطي جزءاً واحد من الخل مع جزأين من الماء المقطر، وطبقي المحلول على المناطق المصابة بشكل يومي.

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5- مكعبات الثلج

يمكنك استخدام مكعبات الثلج لتهدئة الالتهاب الجلدية وتقليل الاحمرار، ولكن تأكدي من عدم تطبيق المكعبات على وجهك بشكل مباشر، بل ضعيها داخل قطعة من القماش لتجنب ملامستها للجلد بشكل مباشر.

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