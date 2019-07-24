شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمراض المعدية التى تنقلها المياه.. منها الكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط موسم الرياح الموسمية بالرطوبة المفرطة التي تؤدي إلى تكاثر البكتيريا ومسببات الأمراض بمعدل سريع، ويكون الناس أكثر عرضة للأمراض التي تنقلها المياه خلال موسم الرياح الموسمية.

لعلاج هذه الأمراض التي تنقلها المياه، يميل الناس إلى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية معظم الوقت دون استشارة الطبيب المناسبة، ومع ذلك ووفقا لتقرير موقع" timesofindia"، فإن سوء استخدام المضادات الحيوية يجعلنا أكثر عرضة للأمراض الأخرى، لأنه يقتل البكتيريا المفيدة في الجسم ويساهم أيضًا في ارتفاع مقاومة المضادات الحيوية.



أمراض تصيب الجاهز الهضمى

أبرز الأمراض الشائعة التي تنقلها المياه

التهاب المعدة والأمعاء: التهاب المعدة والأمعاء والتسمم الغذائي شائعان خلال موسم الرياح الموسمية، حيث تساعد الرطوبة العالية في تكاثر البكتيريا في المواد الغذائية

السالمونيلا: هي عدوى بكتيرية تنقلها المياه وتسببها بكتيريا السالمونيلا، وينتج عن تناول الطعام أو الماء الملوثين، وتشمل أعراض المرض ارتفاع في درجة الحرارة لفترة طويلة، وآلام في البطن، والتقيؤ، والصداع ، في بعض الحالات يمكن أن تبقى العدوى في المثانة المرارية للمريض حتى بعد علاجه.

الكوليرا: الكوليرا هي واحدة من الأمراض الأكثر شيوعا والفتاكة التي تنتشر خلال الرياح الموسمية، وتعتبر الظروف الصحية السيئة والغذاء الملوث والماء من الأسباب الرئيسية لذلك، وتشمل أعراضه الإسهال الحاد ، والتقيؤ الذي يسبب فقدان الماء الفوري وتشنجات العضلات.

اليرقان: يمكن تحديد اليرقان بسهولة عن طريق المسحة الصفراء على الجلد وعلى الجزء الأبيض من العين، سببه شرب مياه ملوثه ويسبب الحمى وآلام بالجسم.



امراض الرياح الموسمية

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بعض النصائح الصحية الوقائية العامة خلال موسم الرياح الموسمية هي:

- تجنب تناول الطعام في الهواء الطلق قدر الإمكان.

- تأكد من أن ملابسك جافة لتجنب الالتهابات الفطرية.

- الامتناع عن الذهاب إلى الأماكن المزدحمة مثل الأسواق أو مراكز التسوق.

- أثناء العطس أو السعال ، قم بتغطية أنفك وفمك بمنديل.

- اغسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام وقبل كل وجبة.

- اشرب الكثير من الماء واستخدام المياه النظيفة التي تمت تصفيتها لأغراض الشرب والطهي.

- من المستحسن شرب الماء المغلي أو الماء من جهاز التنقية فقط كإجراء وقائي ضد الأمراض التي تنقلها المياه.