شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوايده عشان تحبه.. القرنبيط هيحميك من أمراض القلب والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

القرنبيط واحد من أنواع الخضراوات الشهيرة، حيث إنه يتميز بشكله المختلف والمبهج ، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة.

وحسب ما ذكره موقع healthyeating فإن فوائد تناول القرنبيط هى:



قرنبيط

1: يحتوى القرنبيط على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والأمراض.

2:يحد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية وأمراض الجهاز العصبى والوقاية من الخرف والزهايمر.

3:يحتوى القرنبيط على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بمرض السكر وذلك لاحتوائه على فيتامين ج والبوتاسيوم الذى يعمل على تنظيم الجلوكوز.

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القرنبيط

4:ينصح المرأة الحامل بتناول القرنبيط ، وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك وبعض الخصائص الأخرى التى تحمى الجنين من التشوهات الخلقية.

5 :يحتوى القرنبيط على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات.

6:يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين كما انه يطرد السموم من الجسم ويعمل على تطهير الكبد.