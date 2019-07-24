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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوايده عشان تحبه.. القرنبيط هيحميك من أمراض القلب والسكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
القرنبيط واحد من أنواع الخضراوات الشهيرة، حيث إنه يتميز بشكله المختلف والمبهج ، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة.
وحسب ما ذكره موقع healthyeating فإن فوائد تناول القرنبيط هى:
قرنبيط
1: يحتوى القرنبيط على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والأمراض.
2:يحد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية وأمراض الجهاز العصبى والوقاية من الخرف والزهايمر.
3:يحتوى القرنبيط على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بمرض السكر وذلك لاحتوائه على فيتامين ج والبوتاسيوم الذى يعمل على تنظيم الجلوكوز.
القرنبيط
4:ينصح المرأة الحامل بتناول القرنبيط ، وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك وبعض الخصائص الأخرى التى تحمى الجنين من التشوهات الخلقية.
5 :يحتوى القرنبيط على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات.
6:يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين كما انه يطرد السموم من الجسم ويعمل على تطهير الكبد.
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