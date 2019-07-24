شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات مينفعش تستغني عنها فى الحمل عشان صحتك انتى والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الفيتامينات من أهم الأشياء التى يجب أن تهتم بها المرأة خلال فترة الحمل، وذلك لتعزيز صحتها وصحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية والأمراض التى يتعرض لها الأجنة.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فهناك 5 أنواع من الفيتامينات يجب ان تهتم بهم المرأة الحامل وهم:

1: حمض الفوليك



فيتامين للحامل

واحد من أهم العناصر التى يجب أن تتناولها المرأة وحتى قبل حدوث الحمل ، حيث انه يحمى الطفل من التشوهات الخلقية ويساعد على نموه بشكل صحى.

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2: الحديد

من أهم المعادن التى يجب ان تتناولها المرأة خلال فترة الحمل حيث انه يعمل على زيادة الدم والوقاية من الانيميا كما انه يساعد على نقل الأكسجين للجنين ويساعد على نموه بشكل صحى.

3:فيتامين د



الحامل

وهو من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة المرأة الحامل ويحميها من تسمم الحمل والولادة المبكرة وسكر الحمل، كما انه يحافظ على صحة ونمو الجنين.

4: فيتامين زيت السمك

يعتبر فيتامين زيت السمك من أهم الفيتامينات التى تعمل على تطور دماغ الجنين والحد من إصابة الأم باكتئاب الحمل.