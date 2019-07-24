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الأسماك تقي الأطفال من أمراض الحساسية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت طبيبة الأطفال الألمانية، مونيكا نيهاوس، الأسماك بأنها تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الطفل؛ لأنها غنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" المهمة لنمو المخ.

وأضافت أن تناول الطفل للأسماك في مرحلة مبكرة يعمل على الوقاية من أمراض الحساسية أو على الأقل يسهم في تخفيف متاعبها، وتزخر الأسماك بعناصر غذائية مهمة لجسم الطفل مثل فيتامين "د" والكالسيوم واليود؛ لذا ينبغي أن يتناول الطفل الأسماك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا.

وكانت دراسات سابقة قد قالت إن السلمون والرنجة والسردين من الأسماك المفيدة للأطفال، وأوضحت دراسة بريطانية أن تناول حبوب زيت السمك يوميا خلال فترة الحمل والأشهر القليلة الأولى من الرضاعة الطبيعية قد يقلل من خطر تعرض الطفل لحساسية الطعام.

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