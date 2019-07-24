أدوية تتسبب فى السمنة أهمها عقاقير "السكر" و"الاكتئاب"

كشفت دراسات حديثة أن السمنة قد تكون ناتجة عن تناول الأدوية، حيث تتسبب بعض الأدوية فى زيادة الوزن كأحد الآثار الجانبية الناتجة عنها، وتفشل المحاولات فى إنقاص الوزن.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "إن الكثير من الأدوية عادة تسبب زيادة الوزن، مثل بعض مضادات الاكتئاب، والمنشطات، وبعض حبوب منع الحمل، وارتفاع ضغط الدم، وأدوية مرض السكرى، كلها من الأسباب الأكثر شيوعا".

وإذا كانت زيادة الوزن بشكل كبير من الآثار الجانبية فمن المهم النظر إلى ضبط الجرعة، أو التوصل لخيارات للأدوية الأخرى.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه قد تكون الإحالة إلى أخصائى ضرورية لمعرفة ما يجرى بالفعل، يجب أن يحاول الأطباء، مساعدة المرضى على إنقاص الوزن، سواء كان ذلك خطأ من البداية.

وقالت الصحيفة، "إن خيارات إنقاص الوزن غير معروفة على نطاق واسع بين الممارسين العامين، وهو ما قد يبدو وكأنهم غير مستعدين للمساعدة، ولكن يمكن مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40، يمكن للأطباء إحالتهم إلى المستشفى لإجراء جراحة لعلاج السمنة".

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وأوضحت الصحيفة أن الحالات البسيطة أو الأقل تقدمًا، إذا كان لديها مؤشر كتلة الجسم أعلى من 28، فيمكن وصف أدوية آمنة قادرة على منع الجسم من امتصاص حوالى ثلث الدهون التى تتناولها.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الأطباء لا يعرفون الكثير عن الأنظمة الغذائية المختلفة، ولا يمكنهم الرجوع إلى أخصائى التغذية، ولكن يمكنهم وصف الرياضة كخيار أفضل للتخلص من الوزن الزائد.

وأكدت الدراسات أن الأنظمة الغذائية المختلفة، تعمل بشكل جيد لأشخاص مختلفين عن هذه الفئات التى تتناول هذه الأدوية، لكن كن حذرًا من الوجبات الغذائية البدائية، التى لا يمكن الاستمرار عليها على المدى الطويل.

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