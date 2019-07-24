كونتيسة وسكس تعيش لحظات من الخوف وتنجو من حادث تحطم طائرة

نجت صوفي كونتيسة وسكس (Countess of Wessex) بأعجوبة من حادث طائرة كان من الممكن أن يكون تصادمًا كارثيا، حيث أوشكت الطائرة المروحية التي كانت تستقلها وهي الطائرة المروحية AgustaWestland AW109 وتعرف باسم Air Force One على الاصطدام بطائرة شراعية، مما اضطر قائد طائرة كونتيسة وسكس على القيام بتغيير طارئ لاتجاه الطائرة على ارتفاع 4,400 قدم للابتعاد عن مسار الطائرة الشراعية، ليتفادى الاصطدام بها في اللحظة المناسبة، وكان الطيار المساعد في الطائرة قد رصد الطائرة الشراعية في الوقت المناسب وهي تحلق في نفس اتجاه طائرة كونتيسة وسكس على بعد ثلاثة أميال شرق شلتنهام.

صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت عن ذلك في تقرير جديد، وطبقا لما نشرته الصحيفة نقلا عن هيئة حوادث الطيران الوشيكة (UK Airprox Board) في المملكة المتحدة، فإن قائد طائرة صوفي كونتيسة وسكس قد صنف خطر الاصطدام بالطائرة الشراعية بأنه "مرتفع" بعد أن اقتربت الطائرة الشراعية من طائرة الكونتيسة لمسافة 500 ياردة كما أشار التقرير الذي صدر عن الهيئة أنه من غير المرجح أن يكون قائد الطائرة الشراعية قد شاهد طائرة الكونتيسة التي أوشك على الاصطدام بها، كما تحدث التقرير أيضا عن أن برج مراقبة الحركة الجوية في سلاح الجو الملكي البريطاني لم يحذر قائد طائرة الكونتيسة من وجود طائرة شراعية تحلق في نفس الاتجاه.

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حادث التحطم الوشيك لطائرة كونتيسة وسكس تم الكشف عنه في هذا الأسبوع، إلا أنه وقع منذ عامين تقريبا وتحديدا في يوم 5 يوليو 2017 عندما كانت كونتيسة وسكس في طريقها للمشاركة في فاعلية زراعية في بلدة Overbury في مقاطعة ورسترشاير، ويأتي تقرير صحيفة ديلي ميل عن حادثة الطيران الوشيكة لطائرة كونتيسة وسكس بعد أن كشفت نفس الصحيفة في وقت سابق من نفس الشهر عن حادثتي طيران وشيكتين لكاميلا دوقة كورنوال (Camilla Duchess of Cornwall) وقعتها في يوم 25 يوليو في العام الماضي عندما كانت دوقة كورنوال في طريقها للعودة من معرض الزهور في ساندرينجهام في مقاطعة نورفك إلى منزلها في ويلتشير بالطائرة المروحية الملكية royal Sikorsky S76 وقتها أوشكت الطائرة على الاصطدام بطائرة أخرى من طراز دي هافيلاند كندا دي إتش سي 6 توين أوتر (De Havilland Canada DHC-6)

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تحمل المظليين، وكانت الطائرتين تحلقان بإجمالي سرعة 265 ميلا في الساعة وصنف خطر اصطدامهما وقتها بأنه مرتفع للغاية، وبعد تفادي طائرة الدوقة الاصطدام الوشيك بحوالي 45 دقيقة، وأثناء استعداد الطائرة للهبوط، قامت طائرة الدوقة بمناورة طارئة أخرى بسرعة 160 ميلا في الساعة بعد اكتشافها وجود طائرة شراعية تحلق في اتجاهها، ولحسن الحظ تمكنت طائرة الدوقة من الابتعاد عن مسار الطائرة الشراعية وتجنب الاصطدام بها في الوقت المناسب.

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