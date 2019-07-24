شكرا لقرائتكم خبر عن حجامة الوجه.. ما يجب أن تعرفه عنها وما هى فوائدها لبشرتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم العلاج بالحجامة، الذي استخدم قديما في الطب الصيني والمصري القديم باستخدام بعض الكؤوس لخلق فراغ على الجلد وبالتالي تنشيطه.

يمكن القيام بالحجامة على الجسم والوجه، وتعتبر الحجامة على الوجه وفقا لتقرير موقع "boldsky"، هي تقنية الحجامة الخفيفة لتجديد نضارة بشرتك، التى تتم باستخدام أكواب صغيرة وأخف وزنا لأن الجلد على بشرتك حساس بخلاف جلد الجسم.

يوفر الشفط الفراغي الناتج عن هذه الكؤوس إحساسًا مهدئًا لبشرتك، هذه التقنية فعالة لتحسين مظهر بشرتك ، والقيام بتنظيف عميق للبشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما تمتص هذه التقنية الأوساخ والشوائب من بشرتك.

فوائد الحجامة للوجه

الحجامة الوجهية لها العديد من الفوائد منها:

تنظيف البشرة ومسام الجلد بعمق.

يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يجعل البشرة متماسكة ويساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

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يحسن الدورة الدموية لإضافة توهج طبيعي لبشرتك.

يجدد الجلد حيث يساعد على تقليل الانتفاخ.

يزيل السموم من البشرة.



حجامة الوجه

كيفية القيام بجلسة حجامة الوجه

عادة ما تستمر جلسة الحجامة الوجهية لنصف ساعة، يقوم بها الفنى تنظيف وجهك ورقبتك، ثم يتم استخدام زيت أساسى لتدليك وجهك ورقبتك بلطف، وتستخدم أكواب صغيرة لأداء هذه العملية.

يحافظ الفني على الكأس على الوجه، حيث يخلق تأثير الشفط للأكواب فراغًا ويخرج الشوائب الجلدية بفعالية مع رفع أنسجة الوجه، ثم يتم نقل الكؤوس لخلق تأثير يشبه التدليك، وتستغرق جلسة الحجامة حوالي 15 دقيقة .