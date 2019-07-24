شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تحميك من الأمراض المزمنة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من المشروبات والأطعمة الهامة لصحتك، لأنها تقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة كالقلب والسكر والضغط، ولهذه الأسباب يطرح موقع "healthline"، بعض هذه الأطعمة والمشروبات الهامة لصحتك.

-الحليب ومشتقاته..

يعد تناول الحليب ومشتقاته من الأطعمة والمشروبات الهامة لصحتك ولحياتك، فنظرا لاحتوائهم على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحتك ولصحة جسمك، كالكالسيوم، وفيتامين "b"، و"a"، والبروتين والمغنسيوم والبوتاسيوم، وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، ولذا لا تتردد في تناولها.

-الشوكولاتة الداكنة..

طعمها المميز يجعلها تتربع علي عرش الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، ولذا لا تترد في تناولها للتنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والضغط.

Advertisements

-الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"..

هناك العديد من الأطعمة الغنية بهذا العنصر الهام لك ولصحتك، ولذا عليك تناول البرتقال والليمون والعديد من الأطعمة الأخري، ولذا عليك الاهتمام بهم لأنهم أطعمة غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

-الخرشوف..

يعد من الأطعمة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعلها من الأطعمة الهامة لك ولصحتك، ولذا لا تتردد في تناوله يوميا للحد من الإصابة بالأمراض المزمنة.