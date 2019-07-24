شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند نقص اليود فى الجسم؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عنصر اليود يعد من العناصر الهامة لصحة الإنسان، حيث إنه يساعد في عملية التمثيل الغذائي واعتدال المزاج وتجنب التقلبات المزاجية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على الأضرار التي تحل على الجسم عند التعرض لنقص عنصر اليود، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أشار التقرير، إلى أن التعرض لنقص في نسبة اليود في الجسم من الأشياء التي تزيد من فرص الإصابة بقصور بالغدة الدرقية، وهذا يزيد من فرص الإصابة بزيادة الوزن أو التعرض لبرودة في أعضاء الجسم، وشحوب البشرة وتقلب المزاج بشكل ملحوظ.

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ولذا على الشخص المصاب بهذا الأمر الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية باليود كالأسماك والبروكلي والمكسرات، فهذ أطعمة يجب تناولها بشكل دائم للحصول علي هذا العنصر الجيد والمفيد لصحة الجسم، ولذا لا تتردد في تناول حفنة يوميا من المكسرات وتناول الأسماك مرتين في الأسبوع.