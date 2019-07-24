شكرا لقرائتكم خبر عن وانت على البحر.. أطعمة تمدك بالطاقة عليك تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الذهاب للبحر وتقضية اليوم كاملا على الشواطئ، يشعر الشخص بالهبوط نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة، والمشي على الرمال، وأيضا السباحة وما شابه ذلك، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة التي يجب تناولها أثناء الذهاب للبحر، وذلك وفقا لموقع "webmed".

-العسل الأبيض..

العسل من الأغذية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ولذا يجب تناوله بشكل دائم خاصة عند الذهاب للشواطيء، ولذل عليك تناول ملعقة منه صباحا قبل الذهاب للشاطيء لإمدادك بالطاقة والحيوية.

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-الموز..

يعد من الأطعمة الجيدة التي ينصح بتناولها بكثرة أثناء الذهاب للمصيف وللشاطئ، لأنه من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية ولذا عليك تناوله يوميا في الصيف قبل الذهاب للبحر.

-مشروب النعناع..

مشروب النعناع يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهذا هو السبب وراء ضرورة تناوله قبل الذهاب للشاطيء، لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية ولذا عليك تحلية المشروب بالعسل الأبيض للحصول علي فوائده العديدة.