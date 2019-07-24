شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على نفسك واحميها من الزهايمر بـ 7 نصائح طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزهايمر والنسيان المتكرر من الأمراض الشائعة وخصوصا بين كبار السن ولكن قد يصاب الشباب أيضا بالنسيان المتكرر، مما يؤثر على حياتهم اليومية وتعاملهم مع الآخرين.

ووفقا لما ذكره موقع fitminds فإن هناك بعض النصائح التى تحميك من خطر الاصابة بالزهايمر، وهى:



الزهايمر

1:اثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن المواظبة على تناول القهوة ثلاث مرات فى اليوم يحد من خطر الاصابة بالزهايمر.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا مع تمارين العقل فهى تحمى من الاصابة بالزهايمر.

3:الاكثار من شرب عصير التفاح حيث إنه يحسن انتاج الأستيل كولين وهو يعمل على الوقاية من مرض الزهايمر .

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4:تصفح الانترنت والقراءة المستمرة فهى تعمل على تجديد النشاط والذاكرة باستمرار والوقاية من الزهايمر.

5:حماية الراس من الخبطات والصدمات التى تعرضها لضعف الذاكرة والخرف والزهايمر.

6:ممارسة رياضة التأمل، فهى تساعد على الوقاية من الزهايمر والخرف وتحد من الاصابة بأمراض الجهاز العصبى.

7:الاهتمام بالنوم الجيد بمدة لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم فهى تحميك من الخرف والنسيان المتكرر.