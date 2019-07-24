شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد مذهلة لـ اللوز.. أهمها حماية جدران الشرايين من التلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوز من المكسرات اللذيذة والشهيرة حيث تتزين به البسبوسة والكنافة والحلويات الشرقية، كما أنه من المسليات الشهيرة مع البندق والفستق وعين الجمل.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبي الأمريكي “Care 2”، عن 8 فوائد مذهلة للوز، وتشمل:

1-تناول خمس مرات فى الاسبوع يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

2. اللوز يخفض مستويات الكولسترول السىء.

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3. اللوز يحمي جدران الشريان من التلف لاحتوائه على الفلافونويد وفيتامين E

4. اللوز يساعد على بناء عظام وأسنان قوية لاحتوائه على الفوسفور.

5. اللوز يساعد على فقدان الوزن لإحتوائه على الدهون الصحية

6. اللوز يقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد وجبات الطعام.

7. اللوز يعزز وظيفة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

8. اللوز يغذي الجهاز العصبي ويعزز الذاكرة.