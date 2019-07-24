شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض السكر من النوع الثانى أهمها عدم وضوح الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من النوع الثانى هو المرض الذى يصيب الأشخاص البالغين وغالباً ماتكون الوراثة هى السبب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “webMD”، تختلف أعراض مرض السكري اعتمادا على مدى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبعض الناس، ولا سيما الأشخاص الذين هم في مرحلة ما قبل السكري أو السكري من النوع 2، قد لا يعانون من أعراض في البداية.

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وتشمل اعراض مرض السكر:

زيادة العطش ،كثرة التبول، الجوع الشديد، خسارة الوزن غير المبررة، وجود الكيتونات في البول "الكيتونات هي نتيجة ثانوية لإنهيار العضلات والدهون التي تحدث عندما يكون هناك نسبة قليلة من الانسولين في الجسم"، عدم وضوح الرؤية، بطء التئام القروح، الالتهابات المتكررة، مثل اللثة أو التهابات الجلد والتهابات المهبل.

وعلى الرغم من أن داء السكري من النوع 1 يمكن أن يتطور في أي سن، يظهر عادة خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة، أما السكري من النوع 2، فهو نوع أكثر شيوعاً ويمكن أن يتطور في أي عمر، وهو أكثر شيوعاً في الأشخاص كبار السن من سن 40 عاماً.