شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار ثقب الأنف على صحتك العدوى وتلف الأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الأمور الشائعة حاليا لجوء الكثير من النساء إلى ممارسة ثقب الأنف كنوع من الموضة، دون التفكير فى مدى أن يكون الأمر آمنا أم لا ، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث بشكل خاطئ مثل الورم النخاعي الذي ينمو على الأنف أو قد ينتهي الأمر ببلع الدبوس الذهبي عند النوم والسقوط في المريء.



ثقب الأنف

مخاطر ثقب الأنفالعدوى

يمكن أن يؤدي ثقب الأنف إلى إصابة خطيرة قد تتطور إلى مضاعفات أخرى، ووفقا لتقرير موقع " livestrong" قد تحدث العدوى عندما لا يتم تعقيم المواد المستخدمة في ثقب الأنف، وقد تحمل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.

من المهم التأكد من التزام الشخص الذي يخترق أنفك بتدابير السلامة عن طريق تعقيمها، بعدها يجب عليك التأكد من أن المجوهرات نفسها خالية من الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تشكل خطرا على صحتك.



اضرار ثق الأنف

مشكلة في المجوهرات نفسها

يمكن أن يحدث خطأ في المجوهرات نفسها، فقد تختفى المجوهرات عندما تشارك في أنشطة شاقة وتقع في فتحة الأنف، يمكنك ابتلاعها عن طريق الخطأ مما يجعل هناك صعوبات في التنفس عندما تستقر في القصبة الهوائية.

عندما يتم ثقب المجوهرات بشكل غير صحيح، وتتشابك في الأنف يجب عليك إزالته قبل التسبب في مشاكل صحية، فإذا تم ابتلاعها فقد يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية لإزالته وقد يكون الأمر قاتل.

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رفض نسيج الأنف للمجوهرات

قد يرفض النسيج في أنفك المجوهرات تمامًا ويبدأ في دفعها للخارج، هذا هو الحال عادة عندما يتم وضع المجوهرات بشكل خاطئ،قد يكون حجم المسمار أكبر من أنسجة الأنف.

هناك أيضًا حالات يكون فيها الجلد حساسًا للمعدن أو لمادة معينة تستخدم لصنع المجوهرات في هذه الحالة، سوف يتطور التورم حول الثقب وتؤدي إلى تكوين صديد.



اضرار ثقب الأنف

تلف الأعصاب والأنسجة

ما لم يتم وضع المجوهرات من قبل المحترفين، فمن السهل حقًا إتلاف الأعصاب الحساسة في الأنف أثناء محاولة الثقب، يمكن أن يسبب الثقب الخاطئ إلى تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى فقدان الأنف لحساسيتها.



رفض الأنف للمجوهرات

نخر جدار الأنف

النخر هو الحالة التي يتعذر فيها على الأنسجة الموجودة في أنفك وجود وخز داخلها، لذا بدلاً من رفضها تبدأ جميع الخلايا المحيطة بالمجوهرات في الموت، غالبًا ما يحدث نخر أنسجة الأنف إذا كانت عملية الاختراق مؤلمة.