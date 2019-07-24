شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صحية للسيطرة ومنع ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن الأدوية تساعد كثيرا فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، إلا أن اتباع نظام غذائى صحى يمكن أن يحقق بعض النتائج المذهلة التى تمنع من الأساس ارتفاع ضغط الدم.

وبالإضافة إلى نظام غذائى صحى هناك العديد من هذه المشروبات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على مستوى ارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى مختلفة، وذلك وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth".

غالبًا ما ينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتقليل كمية الملح والأطعمة عالية الصوديوم، وفيما يلى أبرز مشروبات تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.

الحليب هو أحد المشروبات الصحية لأنه ملىء بما يلى:

البوتاسيوم

الكلسيوم

فيتامين د

الفوسفور

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وفقا لدراسة نشرت فى المجلة البريطانية للتغذية، فإن شرب الحليب قليل الدسم بدلا من الحليب كامل الدسم يمكن أن يخفف كثيرا من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، لأن منتج الألبان كامل الدسم يحتوى على حمض النخيلي الذي يمنع الأوعية الدموية.



عصير الرمان

تمتلئ بذور الشيا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهى تساعد فى تمدد الدم وتقليل ضغط الدم المرتفع، وتتم من خلال نقع بذور شيا لمدة نصف ساعة فى الماء، ثم انزع البذور من الماء، واشرب الماء بدون بذور. بعد القيام بذلك لمدة شهر تقريبًا سترى نتائج وتغيرات فعالة في ضغط الدم.

هذه الفاكهة ذات اللون الأحمر مصدر قوى للبوتاسيوم والتى تعتبر مفيدة فى الحد من ارتفاع ضغط الدم، ويجب أن تعرف أن عصير الرمان يحتوى على 3 أضعاف مضادات الأكسدة من الشاى الأخضر.

يحتوى خل التفاح على العديد من العناصر الغذائية بما فى ذلك البوتاسيوم، كما أنه يزيل الصوديوم والمواد السامة غير الضرورية من الجسم والإنزيمات الموجودة في العصير تنظم ارتفاع ضغط الدم.

فقط امزج خل عصير التفاح مع بضع قطرات من العسل فى كوب من الماء الساخن، ويمكن استخدامه أيضًا مع عصير الليمون لأنه معجزة فى تقليل ارتفاع ضغط الدم وكذلك إزالة الأمراض.



خل التفاح

يحتوى هذا المشروب على ألياف تساعد على التحكم فى ضغط الدم، وذلك من خلال نقع بذور الحلبة فى الماء خلال الليل وشرب هذا الماء على معدة فارغة في الصباح.