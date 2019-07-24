شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تزيد من نشاطك فى الصيف.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأطعمة المميزة التي تزيد من نشاطك وحيويتك في فصل الصيف، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وفقا لموقع "webmed" الطبي.

هناك بعض الأطعمة التي تلعب دور هام وصحية في حياتنا اليومية، وأبرزها الشعور بالنشاط والحيوية بكثرة، ومنها:

-السبانخ..

من الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك ولصحتك، حيث أنها تحتوي علي بعض العناصر الهامة مثل الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، والعديد من الفيتامينات الهامة الأخرى، ولذا عليك تناولها للحفاظ علي مناعتك وقوتك ونشاطك وحيوتك.

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-العسل الأبيض..

من الأطعمة الهامة لجسمك وهامة ونشيطة، ولذا عليك تناول ملعقة منه يوميا للحصول علي عناصره الغذائية الهامة للجسم، ولذا يمكنك تناوله بشكل دائما ملعقة منه في الصباح الباكر، لإمداد الجسم بالنشاط والحيوية.

-البقدونس..

من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك، حيث أنه يحتوي علي عنصر الحديد وبعض العناصر الغذائية الأخري التي يجب إمداد الجسم بها، فلا تتردد.

- مشروب الشاي الأخضر..

غني بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة الهامة لجسمك، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بكل العناصر التي يحتاجها، وتساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالنشاط والحيوية.