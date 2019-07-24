شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الاصابة بـ الحموضة ونصائح لعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحموضة من المشاكل المزعجة التى تسبب حرقة فى المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام، ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أسبابا مختلفة للإصابة بحموضة المعدة وهى:

أسباب حموضة المعدة



حموضة

1: فتق الحجاب الحاجز قد يسبب حموضة المعدة ، حيث انه يسبب استرجاع الحمض والشعور بألم شديد فى المعدة.

2:الاكثار من تناول الأطعمة الحارة والمقلية والمخللات يزيد من حموضة المعدة .

3: القهوة والكافيين من المشروبات التى تزيد من خطر الاصابة بحموضة وحرق شديد فى المعدة.

4:الاكثار من تناول الفواكه الحمضية يسبب حموضة المعدة ومنها"الليمون، البرتقال، اليوسفى".

5:السمنة والحمل من الاشياء التى تزيد من الاصابة بالحموضة وذلك نتيجة الضغط الكبير علي البطن.

6:التدخين والمشروبات الكحولية تسبب الحموضة الشديدة .

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7:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب حموضة المعدة، لذلك ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.



الحموضة

وهناك بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على علاج الحموضة دون تناول أى أدوية وهى:

نصائح لعلاج الحموضة

1:الحليب البارد، من أبرز الطرق التى تساعد على علاج الحموضة والحرق الشديد بالمعدة.

2:الزنجبيل، وهو من الاعشاب الطبيعية التى تعالج الالتهابات والقرح والحموضة.

3:الينسون، من السوائل الدافئة الهامة لصحة الجهاز الهضمى وتعمل على تخفيف الحموضة والالتهاب الشديد بالمعدة.

4:النعناع، وهو من الاعشاب الطبيعية التى تعمل على تهدئة الاعصاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمى.

5:الموز، يحتوى الموز على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر المضاد للحموضة وبالتالى فهو من أفضل الطرق الطبيعية التى ينصح بتناولها لعلاج الحموضة والحرق.