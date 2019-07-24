شكرا لقرائتكم خبر عن للمراهقين.. تخطى وجبة الإفطار يسبب السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فريق من الباحثين بجامعة ساو باولو فى البرازيل وزملاؤهم فى المؤسسات فى أوروبا، بتقييم السلوكيات التى تؤدى إلى زيادة الوزن عند المراهقين.

ووفقا للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، فوجد الباحثون أن السمنة فى مرحلة الطفولة تسبب ظهور مشاكل صحية مبكرة مثل السكرى من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن عدم تناول وجبة الإفطار، وهى عادة شائعة بين المراهقين، ترتبط مباشرة بزيادة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم فى هذه الفئة العمرية.

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ويمكن أن تؤدى هذه العادة إلى اتباع نظام غذائى غير متوازن وغيرها من السلوكيات غير الصحية، مما يجعل المراهقين عرضة لزيادة الوزن.

وقالت عالمة الأوبئة "إلسى كوستا": "لقد وجدنا أن تخطى وجبة الإفطار يرتبط بعلامات الدهون لدى المراهقين بغض النظر عن المكان الذى يعيشون فيه ومقدار النوم الذى يحصلون عليه، أو ما إذا كانوا ذكورا أو إناثا".

وأوضح الباحثون أن تخطى وجبة الإفطار يسبب عدم حصول ملايين الأطفال والمراهقين حول العالم على وجبة صحية، بما فى ذلك منتجات الألبان والحبوب الكاملة والفواكه واستبدالها بالوجبات السريعة فى الطريق إلى المدرسة أو فى المدرسة نفسها.

وأضاف الباحثون أن هذا يعنى عادةً استهلاك الأطعمة الصناعية ذات السعرات الحرارية المرتفعة ذات القيمة الغذائية المنخفضة، مثل الوجبات الخفيفة المقلية والمعجنات والمشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى، والتى ترتبط جميعها بشكل مباشر بتطور السمنة.