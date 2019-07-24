شكرا لقرائتكم خبر عن عقار جديد يعالج السرطان ولا يهاجم الورم نفسه.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل
ابتكر فريق من العلماء طريقة جديدة واعدة لعلاج سرطانات المبيض والبنكرياس المتأخر.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل"، يعتبر سرطانى المبيض والبنكرياس من أكثر الأمراض فتكًا ويعرفان باسم "القتلة الصامتين" لأنهما نادراً ما يؤديان إلى ظهور الأعراض المبكرة وغالبًا ما لا يتم اكتشافهما إلا بعد فوات الأوان.
أظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران نوعًا جديدًا من العلاج المناعي الذي يستهدف الخلايا التي تنمو حولها وتدعم الأورام.
وسيخضع الدواء لاختبارات أخرى هذا العام ، وإذا نجحت ، ستبدأ التجارب البشرية في عام 2020، لأنه من النادر اكتشاف سرطانات المبيض أو البنكرياس مبكراً.
وبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض - مثل الانتفاخ في المبيض أو اليرقان للبنكرياس - من المحتمل أن يكونوا قد وصلوا إلى المراحل المتأخرة ، عندما زاد انتشاره ، مما يجعل علاجه أكثر صعوبة.
وعلى هذا النحو ، يعد سرطان المبيض سادس أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة بالسرطان ، حيث يمثل خمسة في المائة من وفيات السرطان التي تصيب الإناث كل عام، ولقد تحسن العلاج لسرطان البنكرياس في العقد الماضي ، لكنه لا يزال أحد أكثر الأمراض المميتة.
وأوضح الباحثون أن العلاج بالخلايا الجذعية يدرب جهاز المناعة لدى المريض على البحث عن السرطان نفسه ومهاجمته - كان بمثابة أداة لعب لجميع أنواع السرطان.
لكن هذا البحث الجديد الذي أجراه باحثون في مركز هيوستن ميثوديست للسرطان يظهر أن اتباع نهج محدد للعلاج المناعي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للسرطانات التي يصعب علاجها ، ومهاجمة المرض وجعل العلاجات الأخرى أكثر فعالية.
كانت هذه تفاصيل خبر عقار جديد يعالج السرطان ولا يهاجم الورم نفسه.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.