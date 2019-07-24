شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الفيتامينات المتعددة.. وهل تحسن الصحة وتمنع الأمراض المزمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيتامينات المتعددة هي المكملات الغذائية الأكثر استخدامًا في العالم، التى زادت شعبيتها بسرعة في العقود القليلة الماضية، يعتقد بعض الناس أن الفيتامينات المتعددة يمكنها تحسين الصحة وتعويض عادات الأكل السيئة، بل وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

ما هي الفيتامينات المتعددة؟

الفيتامينات المتعددة وفقا لتقرير موقع "healthline" هي مكملات تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة، وأحيانًا تحتوى على المكونات الأخرى، تتوفر بعدة أشكال بما في ذلك الأقراص، الكبسولات ، المضغ ، المساحيق ، والسوائل.



الفيتامينات المتعددة

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الفيتامينات المتعددة وأمراض القلب

يعتقد الكثير من الناس أن تناول الفيتامينات المتعددة يمكن أن يساعد في منع الإصابة بأمراض القلب، لكن الأدلة مختلطة، وتشير بعض الدراسات إلى أن الفيتامينات المتعددة ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت .

الفيتامينات المتعددة والسرطان

تشير بعض الدراسات إلى عدم وجود تأثير على خطر الإصابة بالسرطان، بينما تربط دراسات أخرى استخدام الفيتامينات المتعددة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وأشارت دراسة إلى أن تناول الفيتامينات اليومية على المدى الطويل يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لدى الرجال الذين ليس لديهم تاريخ للسرطان.