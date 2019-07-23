وكيل بيل يعقد رحيله عن ريال مدريد

وضع جوناثان بارنت، وكيل الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، عقدة جديدة أمام رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهي ضرورة رحيل اللعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

ويقترب بيل من الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف الحالي، لا سيما بعد تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، التي عبر فيها عن رغبته في رحيله بأسرع وقت ممكن، قبل أن يؤكد المدرب أن تصريحاته أسيء فهمها.

وقال بارنت، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لن تكون هناك حيلة لرحيل بيل عن ريال مدريد".

وأوضح: "بيل واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وأؤكد أنه لن يرحل عن الفريق على سبيل الإعارة".

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وكانت بعض التقارير أشارت إلى إمكانية انتقال بيل إلى أحد الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، حتى يتخلص ريال مدريد من الراتب المرتفع الذي يحصل عليه في الوقت الحالي.

وأضاف وكيل اللاعب الويلزي: "بيل لاعب بريال مدريد في الوقت الحالي، لا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، كل شيء من الممكن أن يتغير خلال يوم أو أسبوع، وقد يبقى مع الفريق في المواسم الـ3 المقبلة حتى انتهاء تعاقده".

وينتهي تعاقد بيل مع ريال مدريد في 2022، إلا أن النادي الإسباني يرغب في التخلي عن خدماته خلال الصيف الحالي في ظل تذبذب مستوياته على مدار المواسم الماضية.

وانتقل بيل إلى النادي الملكي في صيف 2013 قادما من توتنهام الإنجليزي، لكنه عانى سلسلة من الإصابات منذ وصوله، وهو ما جعله عرضة للانتقادات من قبل جماهير "البلانكوس".

وكان زيدان مدرب الملكي صرح مؤخرا بأنه يرغب في رحيل بيل عن الفريق في أسرع وقت ممكن، وهو ما قوبل بالهجوم من وكيل اللاعب الذي وصف تلك التصريحات بأنها مخزية، مقارنة بما قدمه اللاعب للفريق خلال الفترة التي قضاها معه، ومؤكدا أن بيل هو من يريد الرحيل عن النادي الإسباني لأن ذلك أفضل لمصلحته.

يذكر أن نادي جوانجزو الصيني يعد أقرب الأندية الساعية للتعاقد مع الجناح الويلزي في الوقت الحالي، ووفقا لتقارير فإنه تفصله 8 أيام فقط عن إتمام الصفقة قبل نهاية الشهر الحالي.