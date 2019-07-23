من الأسماك إلى الفواكه.. ١٠ أطعمة لمكافحة الاكتئاب

أثبتت الدراسات العلمية، طوال عقود، العلاقة الوثيقة بين الغذاء والأمراض البدنية والنفسية.

ومن هذا المنطلق نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أساتذة الطب النفسي الغذائي في جامعة "ديكن" الأسترالية أن هناك ١٠ أنواع من الطعام قادرة على مكافحة اضطرابات الاكتئاب والقلق.

وبشكل عام، فإن أولئك الذين يستهلكون الوجبات الغذائية الغنية بالخضار والفواكه واللحوم الحمراء غير المصنّعة، والسمك والحبوب الكاملة، هم أقل عرضة للمعاناة من اضطرابات الاكتئاب، مقارنةً بنظرئهم الذين يتناولون وجبات حمية غربية مليئة بالطعام المعالَج، مثل فطائر اللحم والبرجر والبيتزا، ورقائق الخبز الأبيض والمشروبات الغازية.

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وكشفت دراسة، سنة 2015، أن الوجبات السريعة تقلّل من حجم الدماغ أو على الأقل الحصين الأيسر، الذي ينظم جزئياً العاطفة والذاكرة والصحة العقلية.

وأظهرت دراسة أخرى عام ٢٠١٧ أن النظام الغذائي لا يجب أن يكون مكلفاً وإنما متوافقاً مع أنظمة البحر المتوسط الغذائية.

وفي هذا السياق نصح الأطباء بما يلي:



١- اجعل الفاكهة والخضروات والمكسرات وجبة خفيفة، وتناول ٣ حصص من الفاكهة و ٣٠ جراماً (1 ملعقة طعام) من المكسرات غير المملحة يومياً.

٢- تناول الخضروات مع كل وجبة، خصوصاً الخضر الورقية والطماطم يومياً.

٣- اختر خبز الحبوب الكاملة والحبوب، وزِن بين الكمية المستهلكة ومستويات نشاطك.

٤- كُلْ البقوليات مثل العدس، البازلاء، الحمص، الفول، فول الصويا والفول السوداني ٣ أو ٤ مرات أسبوعياً.

٥- تناول الأسماك الزيتية مرتين في الأسبوع على الأقل.



٦- كُلْ اللحوم الحمراء الخالية من الدهن ٣ أو ٤ مرات في الأسبوع، لكن قلّل من أحجام الوجبات إلى ٦٥ - ١٠٠ جرام.

٧- تناول أيضاً من ٢ إلى ٣ حصص من الألبان كل يوم، واجعلها من المنتجات قليلة الدسم والزبادي السادة بدون إضافات.

٨- استخدم زيت الزيتون كالدهن المضاف الرئيسي، تحديداً ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر كل يوم.

٩- احفظ الحلويات للمناسبات الخاصة.

١٠- الماء يعدّ أفضل مشروب.

