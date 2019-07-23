أستون فيلا يقرب الجزائري بن رحمة من البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال تقرير بصحفية فرنسية "إن نادي أستون فيلا الإنجليزي تقدم بعرض قيمته 14 مليون يورو من أجل ضم الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم برينتفورد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا".



ويعتبر بن رحمة خيارا أول لدى الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعي للظهور بشكل جيد خلال الموسم الجديد.



وكان النجم الجزائري خطف الأضواء خلال النسخة الأخيرة من "الشامبيونشيب"، حيث أسهم في 25 هدفا ما بين صناعة وتسجيل خلال 38 مباراة شارك فيها.



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وانعكس هذا الـتألق على قيمة اللاعب السوقية في موقع "ترانسفير ماركت"، المختص بتقييم أسعار اللاعبين، حيث ارتفعت لمبلغ 14 مليون يورو، بعد أن كانت تبلغ مليون يورو خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.



يذكر أن اللاعب لم يشارك مع منتخب الجزائر في منافسات أمم أفريقيا "مصر 2019"، بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل أجبرته على الخضوع لفترة راحة مطولة.



ويشهد "ميركاتو" نجوم الجزائر حركة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث انتقل مهدي عبيد إلى نانت الفرنسي، كما يستعد إسماعيل بن ناصر للانضمام لميلان الإيطالي، في حين يوجد رامي بنسبعيني على رادار نابولي الإيطالي.