العصب الحركي.. الأم قد تنقل المرض لأبنائها عبر الجينات

وجد الباحثون في كلية ترينيتي بدبلن بأيرلندا أنه من المتوقع أن يصاب واحد من بين 347 رجلا وواحدة من بين 436 امرأة بمرض العصب الحركي خلال حياتهم.

ومرض العصب الحركي (MND) هو حالة مدمرة تسبب الشلل التدريجي، تزيد من العجز الجسدي والموت في نهاية المطاف في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات في المتوسط من الإصابة.

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وخلال الدراسة التي نشرت الثلاثاء في دورية (JAMA Neurology) وشملت 1117 شخصا تم تشخيص إصابتهم بمرض العصب الحركي، بحث العلماء في تأثير العوامل الجينية مقابل العوامل غير الوراثية في حدوث المرض.

وتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة ماري ريان في تقرير نشره موقع كلية ترينيتي بالتزامن مع نشر الدراسة: "وجدنا أن العوامل الوراثية وغير الوراثية تساهم بشكل متساوٍ تقريبا في خطر الإصابة، حيث تمثل العوامل الوراثية نحو 52% من خطر الإصابة بالمرض، وهذا يعني أنه يجب أيضا أن تكون هناك عوامل غير وراثية مهمة تؤدي لتطور الحالة".

وتضيف: "نظرنا أيضا فيمن حملوا طفرات جينية معروفة مرتبطة بالمرض، ووجدنا أن أولئك الذين حملوا نسخة غير طبيعية من جين يسمى (C9orf72) طوروا هذا المرض وكانوا أكثر عرضة لأن يرثوه من أمهاتهم".