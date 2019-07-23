إنفوجراف.. 8 نصائح لمواجهة إنفلونزا الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني الكثيرون من إنفلونزا أو نزلات البرد في فصل الصيف، ومسبب المرض في الأوقات الحارة هو نفسه مسبب المرض في فصل الشتاء؛ والذي يتمثل في العدوى الفيروسية.

وذكرت مجلة "جيزوندهايت.دي" الألمانية، نقلا عن خبراء الصحة، أن سبب الإصابة بالإنفلونزا في الصيف يرجع إلى بعض العادات الخاطئة، مثل تعرض الجسم الساخن لتيارات هواء شديدة من مكيف الهواء أو عند فتح نوافذ السيارة، وهو ما يعمل على جفاف الأغشية المخاطية، كما أن المشروبات الباردة للغاية يمكن أن تساعد على جفاف الأغشية المخاطية.

الإنفوجراف التالي يرصد 8 نصائح للوقاية والعلاج من إنفلونزا ونزلات الصيف.



