معهد علاج الأورام السرطانية بمصراتة الليبية.. صرح طبي يحتاج إلى الدعم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد المعهد القومي لعلاج أورام السرطان بمصراتة الليبية، واحداً من المراكز القليلة المتخصصة في ليبيا لعلاج السرطان، ويعتمد على مانحين، كي تظل أبوابه مفتوحة للمرضى الذين يقطعون غالباً مئات الكيلومترات، للحصول على علاج قد ينقذ حياتهم.

ودمر الصراع والأزمة الاقتصادية منذ 2011 نظام الرعاية الصحية في ليبيا، وزاد من صعوبة حصول الليبيين على علاج خاص أو السفر للعلاج في مستشفيات بالخارج.

ويعاني البلد من نقص في الأدوية والمعدات، كما أن الكثير من الموظفين الأجانب الذين كان يعتمد عليهم نظام الصحة غادروا البلاد.